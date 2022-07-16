Паралимпийская чемпионка собрала более 13 тысяч долларов для помощи Каразинскому университету

Паралимпийская чемпионка по Харькову Марина Литовченко решила помочь Харьковскому национальному университету имени Каразина. Она собрала более 13 тысяч долларов.

Помощь для работников вуза

Паралимпийка училась в университете имени Каразина, сейчас она там работает. В общей сложности Литовченко планирует собрать около 30 тысяч долларов.

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Теннисистка хочет эти средства направить на помощь работникам вуза, которые оказались в сложных жизненных условиях из-за войны. К ее инициативе присоединились другие спортсмены из разных стран мира.

В Чехии мы провели по настольному теннису с чешским тренером. Также я приобщила Дмитрия Овчарова, он бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр 2016 и 2020 годов по настольному теннису. Он сейчас живет в Германии, играет за германскую команду. Он продал свою футболку,

– рассказала Марина.

В начале апреля Литовченко хотела продать свою медаль Паралимпийских игр, однако отказали.

Марина Литовченко завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио 30 августа. Для спортсменки это была вторая Паралимпиада в карьере: в Рио в 2016 году харьковчанка завоевала "бронзу".

Я написала пост в фейсбуке, что хочу помочь, продавая свою медаль. Я получила множество отзывов о том, что это суперидея. Очень многое получила отзывов, мол, нет, эта медаль должна остаться в Украине, давай лучше сбор средств. Уже нам удалось собрать 13 880 долларов,

– сказала теннисистка.

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