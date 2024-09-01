Оксана Зубковская завоевала второе "золото" для Украины на Паралимпиаде-2024

Паралимпийские игры-2024 в Париже продолжаются. Сегодня, 1 сентября, состоялся финал по легкой атлетике с участием украинской спортсменки.

Оксана Зубковская боролась за медали Паралимпиады-2024 в прыжках в длину, класс Т12. Спортсменка получила для Украины золотую медаль в легкой атлетике, пишет 24 канал.

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Зубковская выиграла "золото" Паралимпиады-2024

Оксана Зубковская показала лучший результат в прыжках в длину и заняла почетное место на пьедестале Паралимпийских игр-2024 в Париже. Украинка пятый раз подряд стала чемпионкой на Паралимпиадах.

Украинская легкоатлетка получила вторую золотую награду для Украины на Паралимпийских играх-2024. Эта медаль стала двадцатой в общем медальном зачете.

Всего Украина имеет 2 "золота", 9 серебряных и бронзовых медалей за неполные четыре соревновательных дня на Играх-2024 в Париже.