Украина преодолела отметку в 50 медалей на Паралимпиаде: итоги Игр в Токио за 30 августа

На Паралимпийских играх в Токио состоялся 6 соревновательный день. Сборная Украины традиционно порадовала своих болельщиков большим количеством медалей.

Два "золота"

Автором первого украинского "золота" 30 августа стала Марина Литовченко. Украинка победила в классе 6 по настольному теннису.

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Это вторая личная паралимпийская награда для Литовченко и первая золотая в карьере. До этого в 2016 году Марина была третьей в Рио.

Второе "золото" Украине принес пловец Андрей Трусов. Украинец одержал победу в заплыве на 100 метров на спине в классе S7.

Трусов победил с мировым рекордом. 21-летний побил рекорд другого украинца Богдана Гриненко.

Для Трусова это третья медаль Паралимпиады-2020. До этого Андрей получил две серебряные награды на 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем соответственно.

В шаге от победы остановились сразу пять представителей Украины. Серебряные награды Паралимпиады получили:

Виктор Дидух (настольный теннис);

Андрей Дорошенко (стрельба из пневматической винтовки стоя);

Михаил Сербин (плавание);

Игорь Цветов (легкая атлетика, бег);

Яна Лебедева (метание диска).

Также медальная копилка Украины пополнилась четырьмя бронзовыми наградами:

Ирина Щетник (стрельба из пневматической винтовки);

мужская сборная Украины по плаванию (эстафета);

Роман Павлик (прыжки в длину);

Зоя Овсий (метание диска).

За 6 дней Паралимпиады в Токио сборная Украины получила уже 54 медали (12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). В понедельник, 30 августа, Украина получила 11 наград – 2 золотые медали, 5 серебряных и 4 бронзовые.

По количеству медалей Украина в дальнейшем четвертая. Больше наград получили только Китай, Великобритания и Олимпийский комитет России. В медальном зачете Украина удерживает 5 место.



Медальний залік Паралімпіади-2020 / Скриншот