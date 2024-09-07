В Париже спортсмены поборются за медали в 13 видах спорта. В десятый соревновательный день будет разыграно 33 комплекта наград, информирует 24 Канал.
К теме Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 7 сентября
Десятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024
Украина будет представлена в плавании, настольном теннисе, дзюдо, гребле, легкой атлетике и пауэрлифтинге. Утренняя и вечерняя программа для Украины начнется и закончится в плавании.
- 10:35. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием (Нимченко)
- 10:59. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S6 (Гонтарь)
- 11:00. Настольный теннис – женщины, полуфинал, класс 6 (Литовченко)
- 11:14. Спринт по гребле на байдарках – мужчины, полуфинал, KL2 (Синюк)
- 11:24. Дзюдо – мужчины, четвертьфинал, до 90 килограммов, J2 (Назаренко)
- 11:25. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 (Шенгур, Богодайко)
- 11:30. Дзюдо – женщины, четвертьфинал, до 70 килограммов, J1 (Гарник)
- 11:34. Легкая атлетика – мужчины, забег 200 метров, Т35 (Тетюхин)
- 11:35. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S7 (Коржова)
- 11:38. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S4 (Виноградец)
- 11:43. Легкая атлетика – мужчины, забег 200 метров, Т37 (Райский)
- 11:47. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S12 (Денисенко)
- 11:49. Спринт по гребле на байдарках – женщины, полуфинал, VL3 (Лагутенко)
- 11:54. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S11 (Ткачук, Поддубная)
- 14:00. Настольный теннис – мужчины, финал, класс 8 (Дидух)
- 14:35. Пауэрлифтинг – мужчины, финал, до 88 килограммов (Бабинец)
- 20:04. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S4 (Вербова)
Где смотреть онлайн-трансляцию Паралимпиады-2024
Официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне. Зрители могут посмотреть соревнования из Парижа на нескольких платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 7 сентября
Медальный зачет
Медальный зачет перед десятым соревновательным днем Паралимпиады-2024