У Парижі спортсмени позмагаються за медалі у 13 видах спорту. У десятий змагальний день буде розіграно 33 комплекти нагород, інформує 24 Канал.

До теми Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 7 вересня

Десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024

Україна буде представлена у плаванні, настільному тенісі, дзюдо, веслуванні, легкій атлетиці та паверліфтингу. Ранкова та вечірня програма для України розпочнеться та закінчиться у плаванні.

10:35. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням (Німченко)

– чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням 10:59. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S6 (Гонтар)

– жінки, 100 метрів на спині, S6 11:00. Настільний теніс – жінки, півфінал, клас 6 (Литовченко)

– жінки, півфінал, клас 6 11:14. Спринт з веслування на байдарках – чоловіки, півфінал, KL2 (Синюк)

– чоловіки, півфінал, KL2 11:24. Дзюдо – чоловіки, чвертьфінал, до 90 кілограмів, J2 (Назаренко)

– чоловіки, чвертьфінал, до 90 кілограмів, J2 11:25. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Шенгур, Богодайко)

– чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 11:30. Дзюдо – жінки, чвертьфінал, до 70 кілограмів, J1 (Гарник)

– жінки, чвертьфінал, до 70 кілограмів, J1 11:34. Легка атлетика – чоловіки, забіг 200 метрів, Т35 (Тетюхін)

– чоловіки, забіг 200 метрів, Т35 11:35. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Коржова)

– жінки, 50 метрів батерфляєм, S7 11:38. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S4 (Виноградець)

– чоловіки, 50 метрів на спині, S4 11:43. Легка атлетика – чоловіки, забіг 200 метрів, Т37 (Райський)

– чоловіки, забіг 200 метрів, Т37 11:47. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S12 (Денисенко)

– чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S12 11:49. Спринт з веслування на байдарках – жінки, півфінал, VL3 (Лагутенко)

– жінки, півфінал, VL3 11:54. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Ткачук, Піддубна)

– жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 14:00. Настільний теніс – чоловіки, фінал, клас 8 (Дідух)

– чоловіки, фінал, клас 8 14:35. Паверліфтинг – чоловіки, фінал, до 88 кілограмів (Бабинець)

– чоловіки, фінал, до 88 кілограмів 20:04. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S4 (Вербова)

Де дивитися онлайн-трансляцію Паралімпіади-2024

Офіційним транслятором Паралімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне. Глядачі можуть переглянути змагання з Парижа на декількох платформах:

канал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 7 вересня