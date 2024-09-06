Новый день и новые медали в Париже: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, проходит девятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже. Украинские спортсмены продолжают борьбу за награды соревнований.

В этот день на летней Паралимпиаде-2024 в Париже будет разыграно 22 комплекта наград в 12 видах спорта. Украину представят 15 спортсменов в 4 дисциплинах, пишет 24 канал.

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Девятый соревновательный день Паралимпиады-2024

Украинские параатлеты примут участие в соревнованиях по плаванию, фехтованию на колясках, шоссейному велоспорту и легкой атлетике. Отметим, что национальная команда очень успешно выступает на Паралимпийских играх-2024 и имеет 61 медаль.

10:00. Фехтование на колясках – мужчины, шпага А, 1/16 финала (Манько)

– мужчины, шпага А, 1/16 финала 10:30. Шоссейный велоспорт – мужчины, групповая гонка, С4-5 (Дементьев)

– мужчины, групповая гонка, С4-5 10:40. Фехтование на колясках – мужчины, шпага В, 1/8 финала (Дацко, Науменко)

– мужчины, шпага В, 1/8 финала 10:45. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Семененко)

– мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 11:01. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)

– мужчины, 100 метров на спине, S10 11:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)

– мужчины, 100 метров на спине, S14 11:54. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Паламарчук)

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 11:59. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Остапченко)

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 12:00. Настольный теннис – мужчины, одиночный разряд, полуфинал, класс 8 (Николенко, Дидух)

– мужчины, одиночный разряд, полуфинал, класс 8 12:09. Легкая атлетика – женщины, 1500 метров, Т20 (Данилина)

– женщины, 1500 метров, Т20 12:19. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)

– мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 12:24. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)

– мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 12:58. Легкая атлетика – мужчины, метание диска, F37 (Жабняк)

Где смотреть онлайн-трансляцию Паралимпиады-2024

Официальный транслятор Паралимпийских игр-2024 в Украине – Суспільне. Болельщики могут посмотреть соревнования на четырех платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 6 сентября