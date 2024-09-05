Восьмой день Паралимпиады-2024: онлайн-трансляция соревнований 5 сентября

5 сентября 2024, 08:56
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Автор: Валерия Фургалец

В четверг, 5 сентября, начался восьмой день Паралимпийских игр-2024. Программа этого соревновательного дня обещает быть не менее насыщенной.

В Париже продолжается Паралимпиада-2024. Украинский паралимпийцы в очередной раз будут соревноваться за новые награды для нашего государства, пишет 24 канал.

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Восьмой день Паралимпиады-2024

Соревнования состоятся в 15 видах спорта. В течение дня будет разыграно 63 медальных комплекта.

Украинские параатлеты примут участие в турнирах по дзюдо, стрельбе, плаванию, фехтованию и голболу.

  • 10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH1 (Дорошенко)
  • 10:38. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S5 (Ярослав Семененко, Александр Комаров)
  • 11:00. Дзюдо – женщины, до 48 килограммов, 1/4 финала (Николайчик Наталья, Иваницкая Юлия)
  • 11:00. Дзюдо – женщины, до 57 килограммов, 1/4 финала (Гаврисюк Анжела)
  • 11:00. Дзюдо – мужчины, до 60 килограммов, 1/4 финала (Хорава Давид)
  • 11:00. Фехтование – мужчины, рапира, командный турнир, 1/8 финала (Украина – Ирак)
  • 11:09. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB11 (Даниил Чуфаров)
  • 11:19. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Екатерина Ткачук)
  • 11:24. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Марина Поддубная)
  • 11:51. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB13 (Алексей Федина)
  • 12:22. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров комплексным плаванием (Украина)
  • 12:30. Фехтование – женщины, рапира, командный турнир, 1/4 финала (Украина – Гонконг)
  • 12:40. Стрельба из лука – изменение команды, 1/8 финала (Украина – Турция)
  • 20:30. Голбол – мужчины, финал (Украина – Япония)

Где смотреть

Соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільного Спорт
  • ютуб-канал Суспільного Спорт

Соревновательный день начался!

Первое соревнование украинских параатлетов состоится в 10:30 в стрельбе.