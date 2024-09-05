У Парижі продовжується Паралімпіада-2024. Український паралімпійці вкотре змагатимуться за нові нагороди для нашої держави, пише 24 канал.
Читайте також Історичний результат: Анастасія Москаленко зі світовим рекордом здобула "золото" Паралімпіади
Восьмий день Паралімпіади-2024
Змагання відбудуться у 15 видах спорту. Упродовж дня буде розіграно 63 медальні комплекти.
Українські параатлети візьмуть участь у турнірах з дзюдо, стрільби, плавання, фехтування та голболу.
- 10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH1 (Дорошенко)
- 10:38. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S5 (Ярослав Семененко, Олександр Комаров)
- 11:00. Дзюдо – жінки, до 48 кілограмів, 1/4 фіналу (Ніколайчик Наталія, Іваницька Юлія)
- 11:00. Дзюдо – жінки, до 57 кілограмів, 1/4 фіналу (Гаврисюк Анжела)
- 11:00. Дзюдо – чоловіки, до 60 кілограмів, 1/4 фіналу (Хорава Давид)
- 11:00. Фехтування – чоловіки, рапіра, командний турнір, 1/8 фіналу (Україна – Ірак)
- 11:09. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB11 (Данило Чуфаров)
- 11:19. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 (Катерина Ткачук)
- 11:24. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 (Марина Піддубна)
- 11:51. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB13 (Олексій Федина)
- 12:22. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів комплексним плаванням (Україна)
- 12:30. Фехтування – жінки, рапіра, командний турнір, 1/4 фіналу (Україна – Гонконг)
- 12:40. Стрільба з лука – змінані команди, 1/8 фіналу (Україна – Туреччина)
- 20:30. Голбол – чоловіки, фінал (Україна – Японія)
Де дивитися
Змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Змагальний день розпочато!
Перше змагання українських параатлетів відбудеться о 10:30 у стрільбі.