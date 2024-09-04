Цього дня спортсмени будуть змагатися за 63 комплекти паралімпійських медалей. На левову частину з них претендуватимуть і наші земляки, пише 24 Канал.
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Сьомий день Паралімпіади-2024 для України
Українські параатлети змагатимуться у восьми видах спорту. Вони візьмуть участь у стрільбі, плаванні, фехтуванні на візках, настільному тенісі, легкій атлетиці, волейболі та шосейному велоспорті.
- 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Яременко)
- 10:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Денисенко)
- 10:34 Стрільба з лука – чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)
- 10:40 Фехтування на візках – чоловіки, рапіра, В (Науменко)
- 10:41. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Стеценко)
- 10:45. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Ванзенко)
- 10:50. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Крайник)
- 11:00 Настільний теніс – жінки, одиночний розряд, клас 6 (Литовченко)
- 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів брасом, SB3 (Вербова)
- 11:57. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Богодайко)
- 12:00. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)
- 12:10 Легка атлетика – чоловіки, 400 метрів Т37 (Окапінський)
- 12:47 Легка атлетика – жінки, штовхання ядра, F46 (Шпатківська)
- 13:00 Волейбол сидячи – чоловіки, кваліфікація (Франція – Україна)
- 13:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
- 14:51 Шосейний велоспорт – чоловіки, група С5, індивідуальна гонка (Дементьєв)
- 20:58. Плавання – змішана естафета, 4х100 метрів вільним стилем, VI (Україна)
Де дивитися Паралімпійські ігри-2024
Офіційним транслятором Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт