Украина начинает соревновательный день в топ-10: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, проходит шестой соревновательный день на XVII Паралимпийских играх-2024 в Париже. Он обещает быть очень насыщенным для представителей сборной Украины.

В этот день спортсмены будут соревноваться в 13 видах спорта. В целом они разыграют 50 комплектов паралимпийских медалей, пишет 24 Канал.

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Шестой день Паралимпиады-2024 для Украины

Украинские параатлеты будут соревноваться в турнирах по плаванию, стрельбе, бочче, настольному теннису, легкой атлетике, стрельбе из лука, фехтованию и волейболу стоя. Всего 26 наших спортсменов и две команды примут участие в соревнованиях шестого игрового дня.

10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Шенгур, Богодайко, Трусов)

10:30. Стрельба – мужчины, 50 метров, винтовка из трех положений, SH1 (Дорошенко)

10:30. Стрельба – женщины, 50 метров, винтовка из трех положений SH1 (Щетник)

10:38. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S9 (Божинский)

11:18. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S6 (Гонтарь)

11:21. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S5 (Семененко)

11:25. Стрельба из лука – 1/16 финала, олимпийский лук (Шевченко)

11:34. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S5 (Пойда)

11:45. Настольный теннис – женщины, 1/8 финала (Шинкарова)

11:51. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S3 (Мальцева)

12:23. Легкая атлетика – мужчины, 400 метров, T37 (Райский, Окапинский)

12:30. Настольный теннис – мужчины, MS9 (Катс, Май)

14:00. Фехтование – женщины (Морквич)

14:30. Бочча – микст (Украина – Малайзия)

14:30. Фехтование – мужчины (Сероженко, Дацко)

14:50. Фехтование – женщины (Дьолог, Федота)

15:10. Фехтование – мужчины (Манько, Демчук)

15:30. Фехтование – женщины (Бреус)

19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Бразилия – Украина)

19:50. Бочча – микст (Украина – Колумбия)

19:56. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM11 (Чуфаров, Сербин)

Где смотреть Паралимпийские игры-2024

Официальным транслятором Паралимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех платформах:

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Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 3 сентября