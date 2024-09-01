Новые шансы Украины на медали: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 1 сентября
Набирают обороты соревнования на XVII Паралимпийских играх-2024 в Париже. В воскресенье, 1 сентября, проходит четвертый соревновательный день турнира, который обещает быть очень насыщенным.
В этот день спортсмены будут соревноваться в 16 видах спорта. В целом они разыграют 63 комплекта паралимпийских медалей, пишет 24 Канал.
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Четвертый день Паралимпиады-2024 для Украины
Украинские параатлеты будут соревноваться в турнирах по бадминтону, стрельбе, плаванию, легкой атлетике, бочче, волейболу, академической гребле, триатлону и голболу. Всего 46 представителей нашей сборной выступят 1 сентября на Паралимпийских играх-2024.
- 9:30. Бадминтон – женщины, четвертьфинал, SL3 (Оксана Козина)
- 10:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневтимачна винтовка, SH1 (Ирина Щетник)
- 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB6 (Андрей Трусов, Евгений Богодайко)
- 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S10 (Игорь Нимченко)
- 11:00. Легкая атлетика – женщины, прыжки в длину, F12 (Оксана Зубковская)
- 11:15. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S11 (Даниил Чуфаров, Михаил Сербин)
- 11:25. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Екатерина Ткачук, Марина Поддубная)
- 11:47. Плавание – женщины, 150 метров комплексным плаванием, SM4 (Марина Вербова)
- 12:10. Академическая гребля – женщины, одиночные экипажи, PR1 (Анна Шеремет)
- 12:15. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB5 (Андрей Драпкин, Даниил Семенихин)
- 12:25. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB5 (Анна Гонтарь)
- 12:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка, SH2 (Виталий Плакущий, Василий Ковальчук)
- 12:30. Академическая гребля – мужчины, одиночные экипажи, PR1 (Роман Полянский)
- 12:55. Бочча – мужчины, полуфинал, ВC4 (Артем Колинько)
- 13:10. Академическая гребля – смешанные пары, PR2 (Дарья Котик, Станислав Самолюк)
- 13:55. Триатлон – женщины, PTS5 (Алиса Колпакчи)
- 18:30. Голбол – мужчины, отбор, группа В (Китай – Украина)
- 18:37. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB6 (Вероника Коржова)
- 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Украина – Германия)
- 20:00. Легкая атлетика – женщины, толкание ядра, F20 (Виктория Шпачинская, Светлана Пивень, Анастасия Мысник)
Где смотреть Паралимпийские игры-2024
Официальным транслятором Паралимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 1 сентября