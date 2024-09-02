Украина продолжает завоевывать медали на Паралимпийских играх-2024. В течение понедельника, 3 сентября, наша сборная смогла завоевать восемь наград, среди которых две – золотые.

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Уступил россиянину

Бронзовую же медаль получил Александр Литвиненко, который выступал в соревнованиях по прыжкам в длину. Парень покорил 5,76 метра, как и серебряный призер Асер Матеуш Алмейда Рамош из Бразилии.

А вот победа досталась "нейтральному" атлету из России Евгению Турсунову (5,83 метра). Проигрыш россиянину изрядно расстроил Литвиненко. Украинец эмоционально прокомментировал присутствие представителей страны-террористки на Паралимпиаде.

Очень доволен, это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада. Возможно, последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немного скребет на душе, потому что я проиграл этому непониманию. Из-за этого у меня есть обида на себя. Они никто не "нейтральный". Они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами и теми, кто нас убивает. Обменял бы медаль Паралимпийских игр на то, чтобы еще раз увидеть своего друга, который пропал без вести в результате полномасштабного вторжения России,

– заявил Литвиненко.

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Отметим, что для Александра это первая медаль на Паралимпиаде. Ранее Литвиненко участвовал в Играх в Токио, однако дважды оставался без наград. В прыжках в длину украинец был седьмым, а в беге на 100 метров – 13-ым.