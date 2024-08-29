Американская пловчиха побила мировой рекорд на Паралимпиаде-2024

Первый соревновательный день на Паралимпийских играх подарил болельщикам новый мировой рекорд. Его в плавании установила представительница Соединенных Штатов Америки Кристи Рэли-Кроссли.

29 августа на Паралимпиаде-2024 состоялась квалификация в плавании. В заплыве на 50 метров вольным стилем (класс S9) первой была американка Кристи Рэли-Кроссли, пишет 24 Канал.

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Горячее начало Паралимпиады-2024

Она проплыла дистанцию с результатом в 27.28 секунд. Это новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало австралийке Софи Паско – 28.20 секунд. Таким образом, Кристи Рэли-Кроссли улучшила рекорд почти на одну секунду.

Кстати, достижение Софи Паско держалось с 2020 года. Интересно, что параллельный заплыв квалификации тоже оказался лучшим. Австралийская пловчиха Алекса Лири проплыла 50 метров за 27.69 секунд.

Отметим, что финал в женском одиночном турнире по плаванию на 50 метров вольным стилем состоится 29 июля. Начало заплыва запланировано на 20:47 по киевскому времени.

Кто такая Кристи Рэли-Кроссли