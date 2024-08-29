29 серпня на Паралімпіаді-2024 відбулася кваліфікація у плаванні. У запливі на 50 метрів вільним стилем (клас S9) першою була американка Крісті Релі-Кросслі, пише 24 Канал.
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Гарячий початок Паралімпіади-2024
Вона пропливла дистанцію з результатом у 27.28 секунд. Це новий світовий рекорд. Попереднє досягнення належало австралійці Софі Паско – 28.20 секунд. Таким чином, Крісті Релі-Кросслі покращила рекорд на майже одну секунду.
До речі, досягнення Софі Паско трималося з 2020 року. Цікаво, що паралельний заплив кваліфікації теж виявився кращим. Австралійська плавчиня Алекса Лірі пропливла 50 метрів за 27.69 секунд.
Зазначимо, що фінал у жіночому одиночному турнірі з плавання на 50 метрів вільним стилем відбудеться 29 липня. Початок запливу заплановано на 20:47 за київським часом.
Хто така Крісті Релі-Кросслі
- 37-річна американка виступає у класі S9. Вона зазнала серйозних травм шиї та хребта під час автокатастрофи в 2007 році. До травми вона теж займалася плаванням.
- На чемпіонаті світу-2023 з параплавання вона здобула золоту медаль у запливі на 200 метрів на спині.