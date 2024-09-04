Работают по методичке, – паралимпийский чемпион Цветов опроверг ложь, которую распространили россияне

Игорь Цветов на Паралимпийских играх-2024 в беге на 100 метров получил "золото", опередив "нейтральных" Артема Калашяна и Дмитрия Сафронова. На церемонии награждения наш спортсмен продемонстрировал свою гражданскую позицию и отказался от совместного фото.

После этого бронзовый призер пытался устроить провокацию, сделав информационный вброс. Он заявил, что украинец хорошо общается с "нейтральными" вне камер, поскольку он не с запада Украины

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Россиянин выдал желаемое за действительное

Сначала на такое высказывание отреагировала руководитель пресс-службы Национального паралимпийского комитета Украины Наталья Гарач, заявив, что это абсолютная ложь. Теперь же свой комментарий дал и сам паралимпийский чемпион.

Игорь Цветов рассказал, что действительно у него состоялось общение с россиянами. Но оно было совсем не приветливым, как это подал Дмитрий Сафронов.

"Я сказал им отойти и заявил, что не буду жать руки, это было нашим единственным общением. Как говорят, мягко намекнул, чтобы они шли за российским кораблем. Ребята все поняли, таким было наше общение. А то, что они там придумывают, вы же понимаете, каждому свое, сколько людей, столько мнений. Они хотят верить и видеть это, это их проблема. Моя позиция неизменна. Если бы у меня была возможность сказать вам откровенно, что я о них думаю, то нашу всю команду бы сняли.

Есть ли у них указания от верхушки России провоцировать украинцев? Судя по Токио-2020, они будто работают по методичке. Эта история повторилась, тогда они тоже говорили, что я общаюсь с ними. Это же про каждого спортсмена они так говорят, не только про меня. Не знаю, что вам сказать, видимо, они работают по одному и тому же алгоритму – им сказали, они выполняют", – сказал Цветов.

К слову. Ранее глава НПК Украины Валерий Сушкевич также рассказывал, что россияне постоянно пытаются провоцировать украинцев.

Напомним, что для Игоря Цветова медаль в Париже стала уже пятой паралимпийской в карьере. Ранее он дважды завоевывал "золото" в Рио-2016 и два раза становился вице-чемпионом в Токио-2020.