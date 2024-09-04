Після цього бронзовий призер намагався влаштувати провокацію, зробивши інформаційний вкид. Він заявив, що українець добре спілкується з "нейтральними" поза камерами, оскільки він не з заходу України

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Росіян видав бажане за дійсне

Спочатку на такий вислів відреагувала керівниця пресслужби Національного паралімпійського комітету України Наталія Гарач, заявивши, що це абсолютна брехня. Тепер же свій коментар дав і сам паралімпійський чемпіон.

Ігор Цвєтов розповів, що дійсно у нього відбулося спілкування з росіянами. Але воно було зовсім не привітним, як це подав Дмітрій Сафронов.

"Я сказав їм відійти та заявив, що не буду тиснути руки, це було нашим єдиним спілкуванням. Як кажуть, м’яко натякнув, щоб вони йшли за російським кораблем. Хлопці все зрозуміли, таким було наше спілкування. А те, що вони там придумують, ви ж розумієте, кожному своє, скільки людей, стільки думок. Вони хочуть вірити та бачити це, це їхня проблема. Моя позиція незмінна. Якби у мене була можливість сказати вам відверто, що я про них думаю, то нашу всю команду б зняли.

Чи є у них вказівки від верхівки Росії провокувати українців? Судячи з Токіо-2020, вони ніби працюють за методичкою. Ця історія повторилась, тоді вони теж казали, що я спілкуюся з ними. Це ж про кожного спортсмена вони так кажуть, не тільки про мене. Не знаю, що вам сказати, мабуть, вони працюють за одним і тим самим алгоритмом – їм сказали, вони виконують", – сказав Цвєтов.

До слова. Раніше очільник НПК України Валерій Сушкевич також розповідав, що росіяни постійно намагаються провокувати українців.

Нагадаємо, що для Ігоря Цвєтова медаль у Парижі стала вже п'ятою паралімпійською в кар'єрі. Раніше він двічі здобував "золото" в Ріо-2016 та два рази ставав віцечемпіоном у Токіо-2020.