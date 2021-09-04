Четыре медали и общее шестое место: итоги Паралимпиады 4 сентября

В предпоследний день паралимпиады-2020 украинские спортсмены завоевали еще четыре награды. В общем зачете же Украина опустилась на шестое место.

Без золота

4 сентября сборной Украины не удалось добыть золотых медалей. Наши спортсмены четыре раза поднимались на пьедестал по наградам:

Игорь Цветов финишировал вторым в беге на дистанции 200 метров (Т35) с результатом 23,25 с. Ранее Игорь Цветов завоевал серебро в беге на 100 метров.

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Байдарочница Марина Мажула на дистанции 200 метров (KL1) она показала результат 54,805 с. Этого оказалось достаточно для завоевания серебра.

Оксана Ботурчук получила еще одно "серебро" Паралимпиады-2020 в Токио. Украинская легкоатлетка пришла второй в забеге на 200 метров. Следовательно, в копилку нашей сборной она уже "положила" три серебряные медали.

Василий Ковальчук выиграл бронзовую медаль Игр-2020 в пулевой стрельбе. Ковальчук стал третьим в финале смешанных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров в классе SH2.

Шестое место

Перед последним днем Паралимпиады в активе украинцев 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей.

Благодаря этому мы занимаем шестое место в общем медальном зачете. Нас обошли Нидерланды.