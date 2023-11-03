В родной стране не поймут: Папа Римский назвал лучшего футболиста всех времен

Футбол – любимая игра миллионов, за которой следят из всех уголков нашей планеты. Эта игра объединяет людей разных профессий и дает им новые эмоции во время поединков.

Среди ярых поклонников этой увлекательной игры с мячом есть даже сам Папа Римский Франциск. Понтифик является уроженцем Аргентины и большим фанатом Сан-Лоренцо.

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Аргентинцы не оценят такой выбор

Папа Римский Франциск ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком всех времен и народов – Лионеля Месси или Диего Марадону. Ожидалось, что именно среди своих земляков он будет выбирать, однако понтифик удивил.

Он выбрал футболиста из страны, являющейся главным конкурентом Аргентины на континенте и ожесточенным врагом на футбольном поле.

Марадона или Месси? Я упомяну другое имя: Пеле. Марадона как игрок был великолепен, но он провалился как человек. Он поскользнулся на площадке тех, кто его хвалил и не помогал ему. Месси, в свою очередь, очень правильный, он джентльмен.



Но для меня из этих трех большим джентльменом является Пеле. Человек с сердцем и очень большой человечностью,

– заявил Папа Римский Франциск.

Напомним, что "Король футбола" покинул этот мир 29 декабря 2022 года. Он долгое время боролся с раком, однако, к сожалению, не смог справиться с этой страшной болезнью.