В память о чемпионе: матчи УПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 12 тура УПЛ начнутся с минуты молчания. Команды отдадут дань памяти заслуженному тренеру Украины Сергею Морозову, который умер в возрасте 71 года.

Информацию опубликовали на официальном сайте УПЛ. Дань памяти специалиста футбола проведут перед всеми восемью поединками, которые пройдут с пятницы по воскресенье (22-24 октября).

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Открыли тур в 17:00 в Чернигове Десна и Александрия. В субботу Шахтер сыграет в Полтаве с Ворсклой, а в воскресенье Динамо примет Днепр-1.

Что известно о Морозове

Морозов был воспитанником киевского Динамо. Выступал на позиции полузащитника. Но за главную команду так и не сыграл ни одного матча. Все из-за перелома ноги, который получил в товарищеском матче.

В 1968 году перешел в винницкий Локомотив. Далее в карьере была черниговская Десна.

В 1971 году стал игроком Зари, которая в 1972 году выиграла чемпионат СССР. В 1972 году сыграл единственный в карьере матч за сборную СССР. В этом же году был среди кандидатов в сборную на чемпионат Европы 1972, однако, из-за перелома ключицы в состав так и не попал

В 1973 году получил повестку в армию, поэтому с 1974 до 1977 года выступал за московское ЦСКА.

В 1978 году начал тренерскую карьеру. После восстановления независимости работал с рядом украинских клубов, среди которых ЦСКА, Борисфен, Прикарпатье, Ворскла и черкасский Днепр. Также тренировал в Германии, Туркменистане и Китае.

С сентября 2008 года работал экспертом на канале "Футбол".

Причиной смерти Сергея Морозова стали последствия коронавируса.