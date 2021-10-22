Інформацію опублікували на офіційному сайті УПЛ. Данину пам'яті фахівця футболу віддадуть перед усіма вісьмома поєдинками, які пройдуть з п'ятниці по неділю (22-24 жовтня).

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Відкрили тур о 17:00 в Чернігові Десна і Олександрія. В суботу Шахтар зіграє в Полтаві з Ворсклою, а в неділю Динамо прийме Дніпро-1.

Причиною смерті Сергія Морозова стали наслідки коронавірусу.

Що відомо про Морозова