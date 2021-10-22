Информацию опубликовали на официальном сайте УПЛ. Дань памяти специалиста футбола проведут перед всеми восемью поединками, которые пройдут с пятницы по воскресенье (22-24 октября).

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Открыли тур в 17:00 в Чернигове Десна и Александрия. В субботу Шахтер сыграет в Полтаве с Ворсклой, а в воскресенье Динамо примет Днепр-1.

Причиной смерти Сергея Морозова стали последствия коронавируса.

Что известно о Морозове