"Отработает свою стоимость": в Шахтере вступились за Мудрика, который не впечатляет в Челси

Михаил Мудрик провел несколько месяцев в футболке лондонского Челси. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин вступился за украинского футболиста.

Один из управленцев "горняков" уверен в профессионализме и перспективе Михаила Мудрика в Лондоне. Сергей Палкин уверен, что в обозримом будущем украинец принесет немало пользы лондонскому клубу.

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Палкин: Михаил – главное оружие клуба для выигрыша будущих титулов

Гендиректор Шахтера просит набраться терпения и подождать, пока Мудрик полностью адаптируется в новом для себя чемпионате. С приходом Маурисио Почеттино Михаил должен раскрыться.

"Во-первых, я не в том положении, чтобы критиковать Мудрика. Если бы, например, весь Челси играл хорошо, а Мудрик играл очень плохо – это одна история. Сегодня Челси находится на пути постройки новой команды, они пригласили нового тренера. Это начало новой эры", – сказал гендиректор Шахтера.

Поэтому Михаил – главное оружие клуба для выигрыша будущих титулов. Когда придет новый тренер и уделит ему внимание, Мудрик отработает свою стоимость и покажет невероятный футбол. Я его знаю с 15-16 лет. Знаю, что это за игрок и на какой футбол он способен. С одной стороны, 100 миллионов евро – это давление. Необходимо сохранять спокойствие, тренироваться и показывать свой футбол вместе с командой. Он должен расти вместе со своим тренером. Я верю, что он будет показывать очень хороший футбол. Ему нужно только время,

– добавил Палкин.

Напомним, что Мудрик успел провести в футболке Челси уже 17 неполных матчей, в которых отдал 2 результативных передачи. Контракт Михаила с аристократами рассчитан до конца июня 2031 года. Хотя раньше была информация, что "синие" могут рассмотреть все солидные предложения по украинцу.

Отметим, что Почеттино, какой начнет работать в Челси с 1 июля, уже сформировал список из 12 футболистов, которые точно останутся играть в лондонской команде. Среди них нет большого количества игроков основы, которые могут покинуть "аристократов" в летнее трансферное межсезонье.

Аргентинский специалист попытается извлечь команду из кризиса. По итогам сезона-2022/2023 Челси заняло лишь 12 место в АПЛ. В преддверии следующего сезона-2023/2024 лондонский клуб могут покинуть 15 игроков.