"Сейчас стоит больше": в Шахтере признались за сколько были готовы продать своего лидера зимой

Ближайшее трансферное окно обещает быть очень интересным для украинских болельщиков футбола. Многие наши земляки проводят мощно сезон-2023/2024 и привлекли к себе внимание ряда европейских клубов.

Одним из них безоговорочно является лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков, за которым ожидается настоящая охота. Им интересуются в Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии.

К теме "Я на это не реагирую": Судаков прокомментировал слухи о переходе в АПЛ

Трансферная ситуация вокруг Судакова

Украинец имел возможность сменить клубную прописку еще зимой. Тогда наибольший интерес проявляли Ювентус и Наполи, а неаполитанцы даже делали официальное предложение.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал, близок ли был Судаков к трансферу и за сколько клуб мог отпустить тогда игрока.

Мы могли продать Судакова зимой в Наполи. Однако итальянцы сделали предложение в размере 40 миллионов евро, мы были готовы отпустить его за 50 миллионов + бонусы, но Наполи упустил эту возможность. Судаков сейчас стоит больше, им интересуются многие топ-клубы, наибольший интерес со стороны АПЛ, они знают цену,

– заявил Палкин.

По словам гендиректора "горняков", Судаков станет одним из лучших полузащитников Европы и мира. Поэтому дончане не хотят, чтобы другие клубы искали скидки на их игроков из-за войны в Украине. Он заявил, что клуб имеет сильные позиции, а трансфер Мудрика является тому примером.

Также Сергей Палкин оценил возможность перехода Георгия Судакова летом. Он заявил, что контакты с другими клубами ведутся и такая вероятность очень высока.

В это летнее трансферное окно у Судакова есть большой шанс перейти в один из больших клубов. У нас были некоторые контакты с топ-клубами, а некоторые не ведут с нами прямые переговоры, но оценивают летние обстоятельства. Летом он обязательно перейдет в европейский топ-клуб. Когда я был 15 апреля на матче Челси против Эвертона, много людей спрашивали меня о Судакове,

– рассказал гендиректор Шахтера.

Напомним, что лишь в течение последних нескольких месяцев появлялась информация об интересе к 21-летнему украинскому футболисту от: Арсенала, Ливерпуля, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасла, Вест Хэма, Астон Виллы, Барселоны, Атлетико Мадрид, Наполи, Ювентуса, Байера, Баварии, ПСЖ и Бенфики.

. В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел за Шахтер 28 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Его нынешний контракт действует до 31 декабря 2028 года.

Отметим, что следующий поединок "горняки" проведут 18 апреля против Зари. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.