Действует как монополия, – Палкин раскритиковал ФИФА за позицию по отношению к россии

После полномасштабного вторжения России в Украину все сборные страны-террориста и футбольные клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Однако это решение пока лишь временное.

Палкин: Нам нужно воевать по всем направлениям

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин считает, что действий ФИФА недостаточно. Он требует федерацию исключить российский футбольный союз из организации.

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"Я не знаю, что еще нужно сделать россии, чтобы ФИФА отреагировала должным образом. Весь мир должен сказать ФИФА: "Ребята, давайте что-нибудь изменим".

ФИФА действует почти как монополия. Вы не найдете ни одного человека, который за что-то отвечает. Вы не можете найти человека, который мог бы вам ответить. Мы не можем найти человека, который мог бы сесть с нами за стол и сказать: "Хорошо, у вас есть проблемы, давайте сядем вместе, решим это и это". Такая глобальная организация должна действовать не так", – отметил Палкин.

Также директор "горняков" подчеркнул, что исключение россии из ФИФА помогло бы Украине.

Отстранение россии от чемпионата мира по футболу – это временный акт. Но если бы они, например, исключили россию из ФИФА, то это было бы решение, которое действительно помогло бы Украине. Это потому, что нам нужно воевать по всем направлениям, а не только солдатам на поле боя. Это было решение, которое мы ожидали от ФИФА. Но, как известно, решения нет,

– добавил Палкин.

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