Падения спланированы: в России заподозрили хитрый план с выступлением Валиевой на Олимпиаде

Около недели назад на Олимпиаде в Пекине завершились выступления женщин в фигурном катании. Золото выиграла Анна Щербакова, серебро Александра Трусова, четвертой стала Камила Валиева.

В произвольной программе Валиева несколько раз упала на лед, что не позволило ей по сумме баллов подняться на пьедестал почета. Певица Наталья Штурм высказала свое мнение после катания Камилы.

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Она считает, что Валиева специально падала в произвольной программе, чтобы получить меньшую оценку и тем самым избежать еще одного скандала.

"Я просмотрела катание Камилы Валиевой и практически уверена, что ее падения были умышленными. Она спасала команду и у нее не было другого выхода", – написала певица.

Допинговый скандал с Валиевой на Олимпиаде-2022