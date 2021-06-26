В падении через себя: видео эффектных голов украинцев, которые вывели их на чемпионат мира

Сборная Украины по пляжному футболу получила право выступить на чемпионате мира. В четвертьфинальном матче квалификации наша команда победила сборную Швейцарии.

На чемпионат мира по пляжному футболу выходили четыре лучшие команды из европейской квалификации. Поэтому перед украинцами стояла задача как минимум выйти в полуфинал. С этим они справились.

Напомним Сборная Украины по пляжному футболу пробилась на чемпионат мира в России

В четвертьфинале соперником украинцев была сборная Швейцарии. Матч закончился со счетом 6:5 в пользу украинцев. Щерица оформил хет-трик, а Войтенко – дубль.

Стоит отметить, что последний гол в наши ворота забил голкипер швейцарской сборной Эллиот.

Видеообзор матча Украина – Швейцария