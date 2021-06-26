На чемпіонат світу з пляжного футболу виходили чотири кращі команди з європейської кваліфікації. Відтак перед українцями стояло завдання як мінімум вийти у півфінал. З цим вони впоралися.

Нагадаємо Збірна України з пляжного футболу пробилася на чемпіонат світу в Росії

У чвертьфіналі суперником українців була збірна Швейцарії. Матч закінчився з рахунком 6:5 на користь українців. Щериця оформив хет-трик, а Войтенко – дубль.

Варто відзначити, що останній гол у наші ворота забив голкіпер швейцарської збірної Елліот.

Відеоогляд матчу Україна – Швейцарія