В одному із торгових комплексів в Мілані стався інцидент. Невідомий із ножем в руках напав на натовп людей.

До теми Нападник збірної Японії помер у віці 32 років після операції на мозку

Поранення отримали шестеро відвідувачів. Одним із них став захисник Монци Пабло Марі. 29-річного іспвнського футболіста на гелікоптері доставили до лікарні.

Гравець у критичному стані

Разом з ним знаходились його жінка та дитина. Як повідомляють італійські ЗМІ, стан гравця оцінюється як критичний, але він знаходиться при тямі та може розмовляти.

Пабло у госпіталі відвідали гендиректор клубу Адріано Галліані та головний тренер Рафаеле Палладіно. Поліція спіймала злочинця, ним виявився 46-річний італієць, який страждає психічним розладом. Один відвідувач загинув внаслідок нападу.

Чим запам'ятався Пабло Марі

Відзначимо, що контракт Марі належить Арсеналу, а у Монці він виступає на правах оренди. Разом із лондонцями Пабло вигравав Кубок та Суперкубок Англії у 2020 році.

Також футболіст пограв за Мальорку, Хімнастік, Манчестер Сіті, Жирону, Бреду, Депортіво, Фламенго та Удінезе. Найкраще захисник себе проявив у бразильському клубі, де виграв місцеву Серію А та Копа Лібертадорес.