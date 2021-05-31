На Ролан Гаррос очередная сенсация: Тим, который дважды выходил в финал, проиграл в первом круге

Финалист Ролан Гаррос 2018 и 2019 Доминик Тим сенсационно вылетел в первом круге Открытого чемпионата Франции-2021. Австриец уступил испанцу Пабло Андухару-Альби.

Пабло Андухар-Альба – Доминик Тим 3:2 (4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4)

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В первом сете Тиму хватило брейка в стартовом гейме, чтобы выиграть партию. Во втором сете теннисисты устроили размен брейками. В итоге Тим сделал решающий брейк в 11 гейме и выиграл второй сет.

Казалось, что Тим дожмет испанца, ведь до победы оставался один сет. И Андухар-Альбе хватило одного брейка, чтобы записать в свой актив третью партию.

В четвертом сете Тим позволил испанцу сделать два брейк и проиграл сет – 2:2. В решающей партии испанец снова сделал на один брейк больше и с первого раза подал на матч.

Пабло Андухар-Альба – Доминик Тим: видеообзор