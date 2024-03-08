"Все в наших силах": Ребров об ожиданиях от матча против Боснии и Герцеговины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Он оценил соперников "сине-желтых".

Наставник национальной команды отметил, что детально ознакомился с игрой соперников. Однако он отмечает, что все в руках самой команды.

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Ребров о решающем матче

"В общем, я считаю, что 5-е место в своей группе, которое они заняли – не то, на что они заслуживали, но есть, что есть. Когда это третий тренер за прошлый год у национальной сборной Боснии и когда он пришел, я смотрел последние матчи. Он делал очень большую ротацию, смотрел всех игроков.

Кто будет играть против нас? Мы пересмотрели много встреч. Все игроки играют в Европе. Только один игрок, насколько я помню, играет в Боснии. Это крепкая команда. Мы должны быть готовы к этой команде. Но я всегда говорю, что мы должны думать о себе. Если мы не покажем какой-то игры, то не надо говорить очень много о сопернике.

Как по мне, это крепкий хороший соперник. Но мы должны думать о себе, очень серьезно готовиться к этой игре. Я уверен, что все в наших силах", – сказал Ребров.

Что известно о квалификации на Евро