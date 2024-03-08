Наставник національної команди зазначив, що детально ознайомився з грою суперників. Однак він наголошує, що все в руках самої команди.

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Ребров про вирішальний матч

"Загалом, я вважаю, що 5-те місце у своїй групі, яке вони посіли – не те, на що вони заслуговували, але є, що є. Коли це третій тренер за минулий рік у національної збірної Боснії і коли він прийшов, я дивився останні матчі. Він робив дуже велику ротацію, дивився усіх гравців.

Хто буде грати проти нас? Ми передивилися багато зустрічей. Усі гравці грають в Європі. Тільки один гравець, наскільки я памʼятаю, грає у Боснії. Це міцна команда. Ми повинні бути готові до цієї команди. Але я завжди кажу, що ми повинні думати про себе. Якщо ми не покажемо якоїсь гри, то не треба казати дуже багато про суперника.

Як на мене, це міцний хороший суперник. Але ми повинні думати про себе, дуже серйозно готуватися до цієї гри. Я впевнений, що усе в наших силах", – сказав Ребров.

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