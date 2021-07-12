Ответил на обвинения: Грилишу не дали пробить пенальти в финале Евро-2020

12 июля 2021 , 19:15
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твиттер Джека Грилиша

Английская сборная выронила из рук трофей Евро-2020. После матча эксперты начали обвинять сборную в неправильном подборе исполнителей 11-метровых ударов.

"Хотел пробить, но тренер решил иначе"

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш, который выдал хорошие игры на чемпионате Европы, эмоционально отреагировал в соцсетях на обвинения. Аналитики считают, что футболист не сказал тренеру Гарету Саутгейту, что хочет пробивать пенальти.

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Игрок Астон Виллы был готов морально участвовать в серии послематчевых пенальти. Но наставник "трех львов" отдал предпочтение другим футболистам. Грилиш в твиттер ответил на пост Sky Sport News.

Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и на этот раз он сделал это. Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызывался бить пенальти, когда на самом деле сказал, что возьмусь...
 –  написал полузащитник.

  • Напомним, что первым с отметки промахнулся итальянец Белотти. Поэтому Англия повела в счете 1:2. Далее точными 11-метровыми в составе Манчини отличились Бонуччи, который стал автором единственного гола в матче за итальянцев, и Бернардески.
  • Серия пенальти была просто ужасной для английской команды. Они трижды подряд не реализовали удар с 11 метров. А неудачниками стали Рашфорд, Санчо и Сака. Даже ошибка Жоржинью не помешала Италии торжествовать в финале Евро-2020. В итоге – 3:2 победа "скуадра адзурры".
Автор: Софія Кулай