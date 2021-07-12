"Хотів пробити, але тренер вирішив інакше"

Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш, який видав хороші ігри на чемпіонаті Європи, емоційно відреагував у соцмережах на звинувачення. Аналітики вважають, що футболіст не сказав тренеру Гарету Саутгейту, що хоче пробивати пенальті.

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Гравець Астон Вілли був готовий морально брати участь у серії післяматчевих пенальті. Але наставник "трьох левів" віддав перевагу інших футболістам. Гріліш у твітер відповів на пост Sky Sport News.

Я сказав, що хочу пробити! Тренер прийняв так багато правильних рішень на цьому турнірі, і цього разу він зробив це. Але я не хочу, щоб люди говорили, що я не викликався бити пенальті, коли насправді сказав, що візьмуся...,

– написав півзахисник.