Отвалите от меня, – экс-украинец с паспортом России не хочет возвращаться в страну-агрессора
Источник:инстаграмм Джоэля Боломбоя
Полномасштабное вторжение России в Украину вынудило бывшего украинского баскетболиста Джоэля Боломбоя покинуть враждебную страну. Форвард больше не хочет возвращаться в Россию.
Боломбой: Я уже сказал, что не вернусь
Еще раньше 28-летний Джоэль Боломбой сменил украинское гражданство российским. А теперь после нападения России баскетболист уже не хочет играть в стране-оккупанте.
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Форвард выступал в футболке ЦСКА. Московский клуб требует Боломбоя вернуться в расположение команды. Но получил от эксукраинца не тот ответ, который хотел бы услышать.
Джоэль отметил, что больше не вернется в Россию. Баскетболист отметил в ответе, что никакие угрозы клубу из вражеской страны не заставят его снова надеть футболку "армейцев".
Отвалите от меня. Я уже сказал, что не вернусь. Угрозы не помогут. В клубе сказали, что все желающие могут уехать после эскалации России в Украине,
– написал Боломбой.
Что известно о Джоэле Боломбое
- Джоэль Боломбой успел поиграть в США В 2016-2017 годах выступал за Юту Джас, а в следующем сезоне играл за Милуоки Бакс.
- С 2018 года играл за московское ЦСКА.
- Интересно, что летом 2017 попал в расширенный список сборной Украины, который готовился к чемпионату Европы. Но на Евробаскет так и не уехал.