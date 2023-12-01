17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився шведський супертяж Отто Валлін. У 2019 році Валлін бився з Ф'юрі й показав гідний бій, однак програв одноголосним рішенням суддів.

Валлін: Фаворитом є Ф'юрі

"Фаворитом є Тайсон Ф'юрі. Думаю, він виграє бій. Усик, звичайно, дуже хороший боєць, і я думаю, що в них обох є свої слабкості. Зрештою, Ф’юрі – більший хлопець, і він розумний боксер.

Я думаю, що Тайсон буде у набагато кращій формі та набагато краще підготовленим, ніж був у поєдинку з Френсісом Нганну. Тому я вірю, що Ф’юрі переможе Усика", – сказав Валлін.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

До слова, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.