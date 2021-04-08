Открытый чемпионат Франции по теннису начнется на неделю позже, чем было запланировано. Финал соревнования состоится 13 июня.

Организаторы Ролан Гаррос в сотрудничестве с местными властями решили на неделю позже провести турнир. Поэтому матчи квалификации состоится с 24 по 28 мая, а основная сетка стартует 30 мая. Финал запланирован на 13 июня. До этого матчи основной сетки должны были продлиться с 23 мая до 6 июня.

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Решение о переносе старта турнира организаторы объяснили ситуацией с пандемией коронавируса. Во Франции постепенно восстанавливают работу культурные и спортивные мероприятия после карантина, и организаторы Ролан Гаррос решили отсрочить старт, чтобы иметь возможность пригласить больше зрителей на матчи. Следовательно – увеличить прибыли.

Однако не все с энтузиазмом восприняли такое решение. Так как через две недели после финала, 28 июня, стартует другой турнир Grand Slam – Уимблдон.

Кроме того, из-за переноса дат Ролан Гаррос могут отменить проведение трех турниров – в Штутгарте, Хертогенбосе и Ноттингеме. Они должны были стартовать 7 июня. В таком случае Федерация тенниса Франции будет вынуждена выплатить компенсацию их организаторам.