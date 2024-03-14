"У французских властей есть все возможности": Саладуха о запрете въезда россиянам на Олимпиаду-2024

Исполняющая обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины и депутат Ольга Саладуха прокомментировала слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на Олимпиаде. Она в очередной раз напомнила, как россияне и белорусы смогут не попасть на турнир.

Саладуха поблагодарила мэра Парижа Анн Идальго за принципиальность. Недавно она заявила, что предпочла бы, чтобы россиян не было на Олимпийских играх в столице Франции.

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Саладуха о запрете россиянам на въезд во Францию

Вполне естественное желание не иметь ничего общего с людьми, у которых руки по локоть в крови. На самом деле у французских властей есть все возможности это устроить. Достаточно на правительственном уровне запретить въезд российским спортсменам и пролукашенковским белорусам,

– заявила Саладуха.

Также бывшая легкоатлетка напомнила, насколько в России спорт связан с политикой.

"Это простое решение избавит олимпийское движение от большого позора. Здесь дело исключительно в политической воле, все основания для таких действий существуют. Потому что мы видим каким на самом деле является российский спорт – тотально зависимым от воли диктатора, подхалимским, агрессивным, милитаристским. С такими качествами россиянам нечего делать в большой спортивной семье", – отметила она.

Саладуха надеется, что россиян и белорусов все же не допустят к Олимпийским играм:

"Искренне надеюсь, что так или иначе представителей РФ на Олимпиаде не будет. И в Париже мы увидим настоящий праздник спорта – честный, конкурентный, захватывающий. И ни один путинист или сторонник Лукашенко нам его не испортит".

При каких условиях россияне могут не попасть на Олимпиаду