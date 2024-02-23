Имиджевая победа Украины: Гутцайт прокомментировал решение CAS относительно членства России в МОК

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт приветствовал решение Спортивного арбитражного суда не возвращать ОКР в члены Международного олимпийского комитета. Он вспомнил, как организация вела борьбу за отстранение россиян от спорта.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял важное решение относительно санкций против России. Представители страны-террористки подали в CAS иск из-за приостановления членства в МОК.

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Суд признал действия Международного олимпийского комитета легитимными и законными. Свое мнение относительно решения от CAS высказал президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

"Хочу поздравить всех с этим решением, потому что каждый шаг к тому, чтобы России не было на Олимпийских играх и вообще в международном спорта – это действительно большая победа для всех украинцев. Было многое сделано, чтобы россиян и белорусов не было на международных соревнованиях и на главных соревнованиях – на Олимпийских играх. Это месседж, что такой организации, как ОКР, не место в олимпийском движении и в МОК. Это такое имиджевое решение. Это имиджевое поражение России, а для нас это имиджевая победа. С первого дня войны мы работали над этим вопросом. Были и непопулярные решения, которые не воспринимало общество.

НОК Украины принимал решение о бойкоте на международных соревнованиях и Олимпиаде, если будут допущены российские спортсмены. Когда России официально не прислали приглашение на Олимпийские игры, мы вернулись к международному спорту, начали выступать, бороться за лицензии – сейчас у нас уже есть их 57. Я узнал, что у них уже есть семь лицензий. Сравнить с тем, что у них всегда было 350, а сейчас 7. Я вижу, что есть шанс, что они, проводя альтернативные соревнования в России, откажутся от Олимпийских игр,

– заявил Гутцайт.

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Напомним, что причиной для приостановления членства ОКР в МОК стало включение в состав первой спортивных организаций из оккупированных регионов Украины. Это решение от МОК лишает россиян любых выплаты от организации.

Как МОК относится к российским спортсменам