Отставка Почеттино: Мудрик отреагировал на уход тренера

Михаил Мудрик отреагировал на отставку Маурисио Почеттино. Украинец выразил благодарность тренеру в своем инстаграме.

21 мая Челси сообщил, что клуб и Маурисио Почеттино договорились о расторжении контракта. Вместе с аргентинцем ушел и его тренерский штаб.

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Реакция Мудрика на отставку Почеттино

На своей странице в инстаграме украинец выложил совместное фото с тренером, подписав его "Спасибо за все".



Михаил Мудрик поблагодарил Маурисио Почеттино / Фото из инстаграм-сторис украинского футболиста

Маурисио Почеттино провел во главе Челси лишь один сезон. Аргентинец возглавил команду летом 2023 года. "Пенсионеры" в сезоне-2023/2024 финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

Руководство Челси пока отказалось комментировать назначение нового главного тренера.