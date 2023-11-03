"Решение об отставке стало неожиданностью": Суркис тепло простился с Луческу

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу. В ближайшее время руководство клуба объявит новый тренерский штаб.

Матч украинского дерби Динамо – Шахтер (0:1) стал последним в тренерской карьере Мирчи Луческу. Символично, что румынский специалист выбрал для прощания поединок двух команд, которым отдал 15 лет своей жизни.

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Суркис: Мирча Луческу – большой тренер

Президент киевского Динамо Игорь Суркис отреагировал на решение Луческу. Для руководителя "бело-синих" это стало полной неожиданностью. Однако Игорь Михайлович одобрил отставку Мистера и поблагодарил за годы работы в клубе.

"Мирча Луческу – великий тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрываю, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.

Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском Динамо. На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.

Однако Динамо двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат!

Мирчи Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", – говорится в комментарии Игоря Суркиса.

Таким образом, несмотря поражение от главного конкурента и неудачные последние матчи руководство Динамо не изменило задачу на сезон. "Бело-синие" продолжат борьбу за "золото" чемпионата Украины. После 10 сыгранных матчей киевляне занимают 7-е место, отставая от лидера Кривбасса на 10 очков. Однако у "бело-синих" есть еще три несыгранных поединка.

Свой следующий матч уже с новым тренерским штабом Динамо сыграет 12 ноября. Соперником киевлян будет лидер УПЛ криворожский Кривбасс.