Недоразумения в прошлом: Шахтер трогательно простился с Луческу после его отставки

В пятницу, 3 ноября, Мирча Луческу провел последний матч в украинском футболе. Им стало украинское "Классическое" дерби.

В центральном матче первого круга УПЛ-2023/2024 Динамо уступило Шахтеру со счетом 0:1, после чего румынский специалист ушел в отставку. Встреча против бывшей команды завершила его 15-летний этап пребывания в украинском футболе.

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Шахтер поблагодарил Луческу за большой вклад в украинский футбол

"Горняки", которые не лучшим образом в свое время восприняли назначение румынского тренера в Динамо, трогательно обратились к легендарному специалисту после известия об его отставке. Шахтер поблагодарил Луческу за его вклад в украинский футбол и лично в историю донецкой команды, выигравшей свой единственный Еврокубок именно под руководством опытного румына.

"15 лет своей блестящей карьеры Мирча Луческу посвятил работе в украинском футболе. Именно здесь он добился наибольших успехов: выиграл 25 трофеев, став самым титулованным тренером в истории независимой Украины, 9 раз признавался тренером года. Огромный вклад Мирчи Луческу в развитие футбола в нашей стране невозможно переоценить.

Его игровой стиль всегда считался одним из самых ярких в европейском футболе, а тренерские идеи и философия были ориентиром многих коллег. Румынский наставник воспитал многих талантливых игроков, некоторые из которых стали звездами украинского и мирового футбола.

Мирча Луческу сыграл выдающуюся роль в современной истории донецкого Шахтера, став олицетворением самой успешной эры клуба. В течение 12 сезонов он одержал вместе с командой множество невероятных побед и завоевал 22 трофея, среди которых 8 титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством Шахтер вышел на новый уровень, получив признание всей футбольной Европы", – говорится в заявлении.

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Также донецкий клуб поблагодарил Мирчи Луческу за его позицию, ведь тот не оставил украинские клубы, когда начинались два этапа военных действий – сначала в 2014 году в Донецке, а затем в 2022 году на территории всей Украины:

Отдельного уважения заслуживает то, что после начала войны в Донбассе 2014 года и полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Мирча Луческу не покинул Украину, а продолжил работать, помогать всеми силами украинскому футболу и поддерживать украинцев.



Этими достижениями Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола и покидает Украину в статусе легенды. Спасибо за все, Мистер!

Напомним, что киевское "Динамо" уже объявило имя нового тренера после неожиданной отставки Луческу. Исполняющим обязанности стал Александр Шовковский, останется ли он на постоянной основе – пока неизвестно.

Карьера Луческу в Украине

Чемпион Украины – 9 титулов

Кубок Украины – 7

Суперкубок Украины – 8

Кубок УЕФА – 1.

. В свои 78 лет Мирча Луческу оставался самым старшим действующим тренером в мире. Кроме этого он является самым титулованным тренером в украинском футболе и входит в топ-3 в мировом.