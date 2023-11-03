"Частица меня осталась в Украине": Луческу сентиментально попрощался на пресс-конференции
Главный тренер Динамо Мирча Луческу подал в отставку после проигранного матча в украинском дерби. На финальной встрече с журналистами румынский специалист простился с Динамо и Украиной.
Киевское Динамо в конкурентном матче уступило донецкому Шахтеру со счетом 0:1. После поединка наставник "бело-синих" Мирча Луческу объявил об отставке.
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Луческу: Спасибо Украине за 15 прекрасных лет
На послематчевой пресс-конференции 78-летний тренер пообщался с журналистами. Он поблагодарил обе украинские команды, которым отдал 15 лет карьеры. А также руководству клубов.
Не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу в Украине и решил окончить карьеру. Это моя последняя игра. Поблагодарил игроков Шахтера и Динамо. Надеюсь, частица меня осталась в Украине. Благодарен президенту Шахтера Ринату Ахметову и президенту Динамо Игорю Суркису. Хотелось закончить иначе, но всему приходит конец. И карьере игрока, и карьере тренера,
– заявил Луческу.
Мистер признался, что ему тяжело дались последние годы работы в Динамо. Все из-за войны, которую начала Россия. Кроме того, наставник взял вину за последние отрицательные результаты команды на себя.
"Мне было сложно пережить войну, эти минуты молчания... С годами становишься очень сентиментальным. Все время думаю о тех, кто погибает на фронте, мирное население. Это сложно совмещать с футболом. Спасибо Украине за 15 прекрасных лет. Всем мира и здоровья. И счастливого будущего.
С начала войны я был здесь, я не уезжал. Команда у нас молодая, и, возможно, мое давление было слишком большим. И я беру ответственность за последние результаты. Всем спасибо", – сказал Луческу.
Что касается самого матча, то румын в очередной раз отметил молодой возраст своих игроков. По его мнению, именно опыта не хватило "бело-синим" для успеха.
Если все-таки сказать о матче, то победила более опытная команда. Мы свои шансы не использовали. У Динамо будущее, у молодежи. Однако нужно много работать, чтобы добиться успеха. Уверен, что у будущее есть и у Динамо, и у Украины,
– рассказал Луческу.
Достижения Луческу в Украине
- Отметим, что Мирча Луческу является одним из самых титулованных тренеров мира.
- Он рекордных 12 лет тренировал донецкий Шахтер. Вместе с "горняками" он завоевал 8 золотых наград чемпионата Украины, 6 раз выигрывал Кубок Украины и 7 раз Суперкубок. В 2009 году он привел Шахтер к победе в Кубке УЕФА.
- В 2020 году Луческу возглавил киевское Динамо. В свой первый сезон он выиграл три титула: чемпионат, Кубок и Суперкубок. Однако в дальнейшем результаты команды ухудшились.
- В незавершенном из-за войны сезоне 2021/22 киевляне заняли 2 место, в 2022/23 финишировали лишь 4-ми. А в нынешнем сезоне "бело-синие" вообще скатились на позорную 7-ю строчку таблицы.