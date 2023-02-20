Готовится отставка Гутцайта: кто среди вероятных преемников на должность министра спорта
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в ближайшее время покинет свой пост. На его место рассматривается несколько кандидатов.
Вадим Гутцайт сейчас занимает две должности – министра молодежи и спорта Украины и президента НОК Украины. Однако в ближайшее время чиновнику придется освободить министерское кресло, информирует 24 канал.
По теме Еще работаю: Гутцайт ответил, будет ли совмещать должности министра спорта и руководителя НОК
Как стало известно из источников 24 канала, решение по Гутцайту уже принято. На должность министра молодежи и спорта рассматривается несколько кандидатов.
Среди вероятных преемников называют Матвея Бидного и Елену Говорову. Впрочем, вполне возможно, что министерство возглавит кто-то третий.
Что известно о кандидатах
Матвей Бидный в настоящее время занимает должность заместителя Вадима Гутцайта. В 2001 году окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины по специальности тренер-преподаватель. В 2015 году работал внештатным советником Жданова – тогдашнего министра спорта. С 2016 по 2020 год был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта.
Елена Говорова – известная украинская легкоатлетка, призер Олимпийских игр в Сиднее-2000. Некоторое время работала на телевидении. В 2020 году избрана Первым вице-президентом Федерации легкой атлетики Украины. В настоящее время занимает должность советника руководителя Офиса Президента по спорту.
Что не так с Гутцайтом
- Гутцайт много лет возглавлял олимпийскую базу в Конча-Заспе и был помощником регионала Эльбруса Тедеева.
- Впоследствии со скандалом возглавил спортивный департамент в КГГА. Его тестовая работа на собеседовании оказалась сплошным плагиатом.
- Чиновник был фигурантом ряда уголовных дел. Его обвиняли в лоббизме на тендерах и прикрытии рейдеров.
- Кроме того, во время выдвижения в народные депутаты от "Слуги народа" у Вадима Гутцайта обнаружили незадекларированный бизнес в России.
- Уже в должности министра спорта он вмешивался в работу федераций и самовольно уволил директора Национального антидопингового центра (вопреки уставу WADA).
- Не обошли скандалы и во время Олимпийских игр в Токио-2020. Напомним, что в состав делегации не попали отдельные тренеры, однако их места заняли функционеры.
- Ну и, наконец, Гутцайт не запретил украинским спортсменам общаться и обниматься с россиянами, давать интервью российским пропагандистам.
- Лишь после полномасштабного вторжения России в Украину министр изменил свое отношение к российским спортсменам.