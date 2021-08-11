Отпуск от карате: Терлюга не завершает карьеру после исторического "серебра" на Олимпиаде

Анжелика Терлюга принесла Украине историческое олимпийское "серебро" в Токио. Каратистка не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает спортивную карьеру.

"Не говорила такого"

В инстаграме украинская спортсменка решила ответить на вопросы своих подписчиков. Фанатов очень интересовало, завершит ли Анжелика Терлюга свою спортивную карьеру после Олимпийских игр в Токио.

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29-летняя каратистка заверила, что не собирается покидать спорт. Сейчас девушку ожидает отпуск, которім она сможет сполна насладиться. Карате на некоторое время отойдет на второй план. Анжелика пообещала, когда они примет такое важное решение о завершении карьеры, то обязательно сообщит об этом своим поклонникам.

Я еще не завершила свою карьеру. Я не писала и не говорила такого. Как только наступит этот момент, то я сразу же напишу об этом. Сейчас беру отпуск от карате,

– ответила каратистка.

Напомним, что Терлюга первой принесла Украине олимпийскую награду в карате. Титулованную спортсменку в финале смогла остановить только представительница Болгарии Ивет Горанова.

Эта награда стала исторической для Украины в Токио, так как карате дебютировало на Олимпийских играх в Японии. Спортсменка принесла нашей стране третью серебряную награду. В целом Украина завоевала на японской земле 19 медалей – одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.



Терлюга не завершает карьеру / Скриншот из instagram.com/anzhelika_terliuga