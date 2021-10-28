Юбилейный матч Малиновского

Руслан Малиновский получил место в стартовом составе против Сампдории. Украинец провел на поле 77 минут и был заменен на россиянина Алексея Миранчука. На момент замены счет во встрече уже был 1:2 в пользу клуба из Бергамо.

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В конце матча Аталанта забила в третий раз. В итоге – 1:3 убедительная победа бергамовской команды. Для Руслана этот поединок стал 100-м юбилейным за итальянцев.

После этого победного матча Аталанта с 18 очками идет на 5 месте в таблице итальянской Серии А.

В Лиге чемпионов клуб располагается на третьей позиции в группе F. Лидирует Манчестер Юнайтед, а второе место занимает Вильярреал.

В новом сезоне-2021/2022 Малиновский уже успел сыграть за итальянскую команду 13 встреч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Также в его пассиве 3 желтые карточки.

Карьера Малиновского в Аталанте