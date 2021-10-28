Ювентус – Сассуоло 1:2

Голы: Маккенни, 76 – Фраттези, 44, Лопес, 90+5

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Первый тайм был невыразительным со стороны туринской команды, а в конце первой половины встречи Сассуоло открыл счет – отличился Фраттези. Ювентусу удалось сравнять счет лишь на 76-й – гол на счету Маккени.

Но развязка произошла на последних секундах матча. Игроки Сассуоло перехватили мяч и выбежали в контратаку, в результате которой Лопез перебросил Перина и принес своей команде 3 очка.

В турнирной таблице Серии А Ювентус лишь на 1 очко опережает Сассуоло.

Ювентус – Сассуоло видеообзор

Сампдория – Аталанта 1:3

Голы: Капуто, 10 – Аскильдсен, 17 (авт.), Сапата, 21, Иличич, 90

Уже на 10-й минуте хозяева вышли вперед, отличился Капуто. Но буквально через 10 минут счет уже был в пользу гостей, Аталанта быстро перевернула ход встречи, отличился Сапата, а также произошел автогол в пользу бергамасков. Последний гвоздь вбил Иличич уже в компенсированное время ко 2-му тайму.

Отметим, что Руслан Малиновский провел на поле 78 минут, но результативными действиями не отметился. Это был 100-й матч для Малиновского в составе Аталанты.

В турнирной таблице чемпионата Италии Аталанта поднялась на 4 место.

Сампдория – Аталанта видеообзор