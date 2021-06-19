Отмена международных футбольных турниров в Беларуси: объяснение от УЕФА

Беларусь продолжает терять международные турниры на своей территории из-за действий местных властей. На этот раз УЕФА отказался проводить ряд турниров в Беларуси.

Вечером в пятницу, 18 июня, появилась информация о том, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории Беларуси. Такую информацию распространил Фонд спортивной солидарности со ссылкой на слова заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура.

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Белорусские СМИ сразу начали писать о том, что все матчи под эгидой УЕФА (в том числе Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а также матчи национальных сборных) не состоятся в Беларуси.

Белорусские клубы ищут запасные варианты

При этом еще до этого появилась информация в СМИ, что белорусские клубы ищут места за пределами страны для проведения своих международных матчей:

Солигорский Шахтер как вариант матча квалификации Лиги чемпионов с болгарским Лудогорцем рассматривал сербский Белград. Другой вариант – российские Химки.

В России планировал провести свой матч и Торпедо-БелАЗ – в Туле против Копенгагена в квалификации Лиги конференций.

Чешская Виктория – соперник брестского Динамо в Лиге конференций. И чешский клуб тоже не намерен лететь в Беларусь на матч.

Опровержение от УЕФА

И уже на следующий день, 19 июня, УЕФА в комментарии "Чемпионату" опроверг информацию о том, что в стране запретили проведение международных матчей. Поэтому игры должны были состояться так, как и запланировано.

Разъяснение от Фонда спортивной солидарности: что отменили в Беларуси

Уже после этого Фонд спортивной солидарности опубликовал копию письма от Кевина Лямура, где четко указано об отказе от проведения международных турниров под эгидой УЕФА в Беларуси.

"Ни одно соревнование или иное мероприятие под эгидой УЕФА не состоялись и не будут проводиться в Беларуси в 2021 году. Финал Лиги чемпионов по футзалу, чемпионат Европы среди девушек до 19 лет и Конгресс УЕФА, которые должны были состояться в Беларуси в этом году, не состоятся, отменены или организованы в другом месте", – говорится в письме.

В Фонде спортивной солидарности отметили, что они не писали об отмене матчей в Беларуси, а именно о турнирах.