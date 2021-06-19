Ввечері в п'ятницю, 18 червня, з'явилася інформація про те, що УЄФА відмовилася проводити змагання під своєю егідою на території Білорусі. Таку інформацію поширив Фонд спортивної солідарності з посиланням на слова заступника генерального секретаря УЄФА Кевіна Лямура.

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Білоруські ЗМІ одразу почали писати про те, що усі матчі під егідою УЄФА (у тому числі Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій, а також матчі національних збірних) не відбудеться в Білорусі.

Білоруські клуби шукають запасні варіанти

При цьому ще до цього з'явилася інформація в ЗМІ, що білоруські клуби шукають місця за межами країни для проведення своїх міжнародних матчів:

Солігорський Шахтар як варіант матчу кваліфікації Ліги чемпіонів з болгарським Лудогорцем розглядав сербський Белград. Інший варіант – російські Хімки.

У Росії планував провести свій матч і Торпедо-БелАЗ – у Тулі проти Копенгагена у кваліфікації ліги конференцій.

Чеська Вікторія – суперник брестського Динамо в Лізі конференцій. І чеський клуб теж не має наміру летіти до Білорусі на матч.

Спростування від УЄФА

Та вже на наступний день, 19 червня, УЄФА в коментарі "Чемпионату" спростувала інформацію про те, що в країні заборонили проведення міжнародних матчів. Відтак ігри мали відбутися так, як і заплановано.

Роз'яснення від Фонду спортивної солідарності: що скасували в Білорусі

Вже після цього Фонд спортивної солідарності опублікував копію листа від Кевіна Лямура, де чітко вказано про відмову від проведення міжнародних турнірів під егідою УЄФА в Білорусі.

"Жодне змагання або інший захід під егідою УЄФА не відбулися і не будуть проводитися в Білорусі в 2021 році. Фінал Ліги чемпіонів з футзалу, чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років і Конгрес УЄФА, які повинні були відбутися в Білорусі в цьому році, не відбудуться, скасовані або організовані в іншому місці", – йдеться в листі.

У Фонді спортивної солідарності наголосили, що вони не писали про відміну матчів в Білорусі, а саме про турніри.