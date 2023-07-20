US Open-2023: кто из украинцев сыграет в Открытом чемпионате США по теннису
Источник:US Open
В конце августа стартует Открытый чемпионат США по теннису. Сразу пять украинских теннисисток попали в основную сетку соревнований.
Организаторы американского "мейджора" опубликовали списки заявок теннисистов. Возглавляют перечень участников прошлогодние триумфаторы US Open – Ига Швентек из Польши и испанец Карлос Алькарас.
Смотрите также Теннисистка из Венгрии отметилась гнусным поступком и довела соперницу до слез: позорное видео
Кто из украинцев стартует на US Open-2023
Сразу с основного раунда начнут турнир пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндл. В квалификации должны сыграть Даяна Ястремская, Дарья Снигирь, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева.
У мужчин в альтернативный список попали двое украинцев: Виталий Сачко и Алексей Крутых.
- Отметим, что Открытый чемпионат США по теннису – последний из четырех турниров серии Grand Slam. Соревнования проходят в городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи производятся на открытом воздухе.
- Отборочный турнир начнется 22 августа и продлится до 25 августа. Основная сеть US Open стартует 28 августа и завершится в воскресенье, 10 сентября.