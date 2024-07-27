На церемонии открытия Олимпийских игр-2024 Южную Корею представили как КНДР

Во время церемонии открытия летних Олимпийских игр 26 июля в Париже спортсменов из Южной Кореи объявили представителями Корейской народно-демократической республики, то есть Северной Кореи. Корейский олимпийский комитет обратился к организаторам.

В Корее попросили, чтобы такая ошибка больше не повторялась. Организаторы Игр извинились у корейских представителей за свою ошибку.

Смотрите также Первый официальный день Олимпиады-2024: онлайн-трансляция соревнований 27 июля

В Международном олимпийском комитете попросили прощения

На открытии Олимпийских игр, когда лодка с южнокорейской делегацией проходила по Сене, диктор объявил ее на французском и английском языках как Корейскую народно-демократическую республику. Так официально называется Северная Корея. То же вступление было использовано и во время представления делегации КНДР.

Южная Корея выразила сожаление по поводу того, что ее делегация спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в пятницу была представлена как от конкурента Северной Кореи, и потребовала от организаторов гарантий, что ошибка больше не повторится,

– пишет Reuters, ссылаясь на заявление национального олимпийского комитета Южной Кореи.

Заместитель министра спорта и культуры Южной Кореи Джанг Миран, который как раз находился в Париже, захотел встретиться с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Там уже принесли "глубокие извинения".

Мы выражаем сожаление, что страна была представлена как Северная Корея на церемонии открытия Парижских Олимпийских игр, когда въезжали спортсмены Республики Корея,

– говорится в сообщении комитета.

Добавим, что в состав делегации Южной Кореи входят 143 спортсмена. Они выступят в 21 виде спорта. Северная Корея же вернулась на Игры впервые после Рио-2016 и отправила 16 спортсменов.

На открытии Олимпиады-2024 Южную Корею перепутали с Северной: смотрите видео